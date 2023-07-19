​Хавбек «Локомотива» останется в «Крыльях Советов»

Полузащитник Сергей Бабкин продолжит выступать за «Крылья Советов». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», самарский клуб договорился с «Локомотивом» о продлении аренды Бабкина ещё на сезон. При этом окончательное решение по 20-летнему футболисту будет принято в ближайшие часы.

В аренде Сергей Бабкин провёл за «Крылья Советов» 22 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Бабкина в 1 миллион евро.

Первый матч сезона 2023/2024 «Крылья Советов» проведут 22 июля – против «Ахмата».