Данни призвал «Зенит» продать Малкома

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал информацию о возможной продаже бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Продажа Малкома на данный момент будет выгодна «Зениту». «Зенит» может выручить за него хорошие деньги. Сейчас самое время для продажи!» - приводит слова португальца издание «Спорт-Экспресс».

Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году. Он был куплен у каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Бразильский нападающий сыграл за «сине-бело-голубых» 108 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 42 забитых мяча и 24 голевые передачи.