​Божович: Дзюба и Галактионов не помогут «Локомотиву» бороться за самые высокие места

Известный тренер Миодраг Божович, который в России поработал со многими клубами, оценил перспективы «Локомотива» в наступающем сезоне.

По словам Божовича, от «Локомотива» он не ждёт больших свершней. Экс-тренер «железнодорожников» ответил на вопрос, могут ли Галактионов и Дзюба помочь команде добиться прорыва.

«Не думаю. Будут в пятёрке, но биться за самые высокие места не будут», - сказал Божович, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» занял только восьмое место. Михаил Галактионов принял команду в ноябре.

Первый матч нового чемпионата «Локомотив» проведёт 22 июля – против «Рубина».