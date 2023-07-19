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​Божович: Дзюба и Галактионов не помогут «Локомотиву» бороться за самые высокие места

19 Июля 2023 • 13:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Известный тренер Миодраг Божович, который в России поработал со многими клубами, оценил перспективы «Локомотива» в наступающем сезоне.

По словам Божовича, от «Локомотива» он не ждёт больших свершней. Экс-тренер «железнодорожников» ответил на вопрос, могут ли Галактионов и Дзюба помочь команде добиться прорыва.

«Не думаю. Будут в пятёрке, но биться за самые высокие места не будут», - сказал Божович, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» занял только восьмое место. Михаил Галактионов принял команду в ноябре.

Первый матч нового чемпионата «Локомотив» проведёт 22 июля – против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Миодраг Божович Артём Дзюба Михаил Галактионов
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