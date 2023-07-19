Агент Фернандо Шена, представляющий интересы центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном переходе колумбийца в московский «Спартак».

«Мы продолжаем разговор со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и со «Спартаком», а они плотно общаются с «Тоттенхэмом», – сказал агент.

Напомним, ранее также стало известно об интересе к Санчесу со стороны «Страсбурга», который тоже заинтересован в приобретении Давинсона. В «Тоттенхэме» ранее чётко дали понять футболисту, что не рассчитывают на его в будущем.