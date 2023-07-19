​От Вендела отказались в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел вряд ли вернётся в Бразилию в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, от трансфера 25-летнего футболиста отказались «Палмейрас», «Фламенго» и «Коринтианс». Причина – финансовые условия потенциальной сделки.

Отмечается, что Вендел интересен клубам из Англии, Италии, Франции и Турции.

Портал transfermarkt оценивает Маркуса Вендела в 24 миллиона евро. За три сезона в «Зените» бразилец провёл 88 официальных матчей, в которых забил 15 голов и оформил 13 ассистов.

Добавим, что ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.

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