Камоцци: «Спартак» готов навязать конкуренцию «Зениту»

Франко Камоцци, который является экс-советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о недавних подписаниях «красно-белых». Ряды «народной команды» пополнили вингер Тео Бонгонда и полузащитник Хесус Медина.

«Надеюсь, Бонгонда и Медина помогут «Спартаку» в новом сезоне бороться за трофеи. Команда готова навязать конкуренцию «Зениту», - заявил Камоцци беседе с корреспондентом «РИА Новости».

По итогам прошлого сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Новый розыгрыш турнира команда Гильермо Абаскаля начнет домашним поединком против «Оренбурга».