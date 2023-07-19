Горшков объяснил, почему «Зениту» стоит продать Малкома

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о возможном уходе бразильского нападающего Малкома.

«Если есть предложение, которое всех устраивает, тогда Малкома можно отпустить. Еврокубков не будет, поэтому бразильца стоит отпустить, чтобы на его место пришли другие», - приводятся слова Горшкова на страницах «РБ Спорта».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Малкому со стороны саудовского «Аль-Хиляля». Клуб готов выложить за трансфер бразильца порядка 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата России форвард забил 23 гола и отдал семь ассистов в 27 матчах.