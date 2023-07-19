Божович оценил шансы Сперцяна перейти в «Реал» или «Манчестер Сити»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о шансах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна продолжить карьеру в мадридском «Реале» или «Манчестер Сити».

«Все возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав», - передает слова специалиста издание Sport24.

Сперцян является воспитанником академии краснодарского клуба. Срок трудового договора хавбека с «быками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне РПЛ Эдуард провел 28 матчей, забил десять голов и отдал 11 ассистов.