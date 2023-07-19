Кузяев провёл первую тренировку в «Гавре»

Российский новобранец «Гавра» Далер Кузяев провёл первую тренировку в составе своего нового клуба. Об этом докладывает клубная пресс-служба.

Напомним, что Кузяева перебрался в «Гавр» на прошлой неделе свободным агентом. Россиянин подписал контракт с командой на два ближайших сезона. Шесть предыдущих лет карьеры 30-летний футболист провёл в питерском «Зените». В минувшем сезоне на его счету пять забитых голов и семь ассистов в рамках 35 официальных встреч.

В первом туре нового сезона Лиги 1 «Гавр» сразится с «Монпелье».