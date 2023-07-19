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​Эракович прибыл в Санкт-Петербург, «Зенит» готовит объявление

19 Июля 2023 • 12:32 Комментировать

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович прибыл в Санкт-Петербург. О подписании контракта с 22-летним футболистом «Зенит» объявит в четверг, 20 июля. При этом первую часть сезона 2023/2024 Эракович проведёт в «Црвене Звезде» на правах аренды, пишет sport24.  

За трансфер Эраковича «Зенит» заплатит 7 миллионов евро. Футболист подпишет контракт на три года с опцией продления ещё на сезон. Заработная плата серба составит 1,1 миллиона евро за сезон.

Как известно, подписать Страхинью Эраковича хотел «Спартак», но «Зениту» удалось перехватить футболиста у «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Страхинья Эракович трансферы футбола - лето 2023
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