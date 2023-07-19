Петржела - о Малкоме: «В «Зените» столько бразильцев, что потеря одного ничего не значит»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переезде нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Сейчас все лучшие футболисты уезжают в Саудовскую Аравию. Потеряет ли команда что-то от его ухода? В «Зените» столько бразильцев, что потеря одного ничего не значит», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Малком выступает за петербургский коллектив с 2019 года. «Сине-бело-голубые» купили игрока у каталонской «Барселоны». Бразилец провел в составе «Зенита» 108 поединков во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами.