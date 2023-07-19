​У Щенникова нет предложений – агент

По завершению прошлого сезона защитник Георгий Щенников покинул ЦСКА и обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта. Комментарий по поводу будущего футболиста дал его агент – Сергей Пушкин.

«Пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры. Как только они появятся, мы сообщим», - сказал Пушкин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Георгию Щенникову 32 года. Ранее он выступал исключительно за ЦСКА, воспитанником которого является.

Несколько недель назад Щенников говорил, что хотел бы продолжить выступать в Российской премьер-лиге.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Георгия Щенникова в 400 тысяч евро.