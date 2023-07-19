Гунько прокомментировал вылет своей команды из ЛЧ

Наставник ереванского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал вылет своего клуба в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«У нас была задача как минимум пройти этот раунд. Мы стремимся к большим задачам и ставим более высокие цели. Команде не хватило опыта игры в двухраундовых противостояниях. Но главное – мы получили опыт, а это самое ценное», - рассказал тренер «Матч ТВ».

Напомним, что армянский клуб проиграл боснийскому «Зриньски» из города Мостар лишь в послематчевой серии пенальти, в первом матче «Урарту» уступил оппонентам дома (0:1), однако в ответной игре, что прошла вчера в Боснии и Герцеговине, победил – 3:2.