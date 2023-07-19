​«Спартак» готов отпустить полузащитника в аренду

«Спартак» в летнее трансферное окно готов отпустить полузащитника Даниила Зорина. В настоящий момент московский клуб ищет варианты по аренде для 19-летнего футболиста, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Зорин успел поучаствовать в шести матчах первой команды «Спартака». Два из них пришлись на чемпионат России.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Даниила Зорина в 100 тысяч евро.

Первый матч нового сезона «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, – против «Оренбурга» на своём поле. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.