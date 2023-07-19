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Сергеев признался, что не будет бить пенальти в новом сезоне

19 Июля 2023 • 12:09 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев признался, что в новом сезоне не будет исполнять 11-метровые удары.

«Дай бог, чтобы я повторил прошлогодний результат Малкома по голам, но пенальти бить не буду. Всегда старался забивать чисто с игры. Будет надо — пробью, но не как в матче за Суперкубок», - цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведёт на выезде. В Нижнем Новгороде питерцы сыграют с местным «Пари НН». В минувшем сезоне Сергеев отметился 10 голами и четырьмя голевыми передачами в рамках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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