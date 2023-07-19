Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РУСАДА проверило на допинг двух игроков «Зенита»

19 Июля 2023 • 12:06 Комментировать

В июне РУСАДА проверило на допинг четырёх игроков из клубов РПЛ. Тестирование прошли два футболиста «Зенита» и два футболиста «Факела» - Данил Круговой, Алексей Сутормин, Василий Черов и Матвей Ивахнов. Соответствующей информацией делится ТАСС.

Отметим, что «Зенит» и «Факел» пересекались в заключительном туре прошлого чемпионата России в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака отпраздновала победу со счётом 1:0. «Сине-бело-голубые», как известно, становились чемпионами в каждом из пяти последних сезонов.

Матчи первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Алексей Сутормин Данил Круговой матвей ивахнов Василий Черов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
13:18 · Россия. Премьер-лига
Данни призвал «Зенит» продать Малкома
13:13 · Россия. Премьер-лига
​Божович: Дзюба и Галактионов не помогут «Локомотиву» бороться за самые высокие места
13:04 · Россия. Премьер-лига
​От Вендела отказались в Бразилии
12:51 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» готов навязать конкуренцию «Зениту»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Сейду Думбия не исключил, что вернётся в ЦСКА через пять лет
12:45 · Россия. Премьер-лига
Горшков объяснил, почему «Зениту» стоит продать Малкома
12:40 · Россия. Премьер-лига
Божович оценил шансы Сперцяна перейти в «Реал» или «Манчестер Сити»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Кузяев провёл первую тренировку в «Гавре»
12:32 · Россия. Премьер-лига
​Эракович прибыл в Санкт-Петербург, «Зенит» готовит объявление
12:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о Малкоме: «В «Зените» столько бразильцев, что потеря одного ничего не значит»
12:19 · Россия. Премьер-лига
​У Щенникова нет предложений – агент
12:18 · Россия. Премьер-лига
Гунько прокомментировал вылет своей команды из ЛЧ
12:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» готов отпустить полузащитника в аренду
12:09 · Россия. Премьер-лига
Сергеев признался, что не будет бить пенальти в новом сезоне
12:06 · Россия. Премьер-лига
РУСАДА проверило на допинг двух игроков «Зенита»
Все новости
Рекомендуем