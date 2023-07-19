РУСАДА проверило на допинг двух игроков «Зенита»

В июне РУСАДА проверило на допинг четырёх игроков из клубов РПЛ. Тестирование прошли два футболиста «Зенита» и два футболиста «Факела» - Данил Круговой, Алексей Сутормин, Василий Черов и Матвей Ивахнов. Соответствующей информацией делится ТАСС.

Отметим, что «Зенит» и «Факел» пересекались в заключительном туре прошлого чемпионата России в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака отпраздновала победу со счётом 1:0. «Сине-бело-голубые», как известно, становились чемпионами в каждом из пяти последних сезонов.

Матчи первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.