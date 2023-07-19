Нигматуллин надеется, что «Локомотив» поборется за медали в новом сезоне РПЛ

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на намерение «железнодорожников» побороться за место в топ-3 в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Цели хорошие. Такие и должен ставить себе «Локомотив». Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне будет только сильнее, вклинится в борьбу за медали», - передает слова Нигматуллина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.

В матче первого тура сезона-2023/2024 подопечные Михаила Галактионова встретятся на своем поле с казанским «Рубином».