Игрок «Спартака» Денисов: «Хотелось бы в новом сезоне другую медаль»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о получении бронзовой медали по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги.

«Хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль. Мы идем по лестнице, шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Серебряным призером стал московский ЦСКА, а на первой позиции финишировал петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака стала чемпионом России в пятый раз подряд.