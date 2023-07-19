Защитник «Спартака» Денисов: «Давно не было болельщиков, мы соскучились»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался касательно атмосферы в контрольном поединке против «Нефтчи». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

«Мы соскучились. Рады тому, что болельщики пришли. С Литвиновым обсуждали появление болельщиков и большого количества людей на стадионе. Давно такого не было, скучали», - приводит слова защитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В минувшем розыгрыше РПЛ Денисов провел 29 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.