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Олич: «Акинфеев заиграл бы в «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2023 • 10:22 Комментировать

Экс-нападающий московского ЦСКА Ивица Олич считает, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед» на пике своей карьеры.

«Сто процентов и без вопросов, он смог бы там играть. Много лет Игорь был в хорошей форме, идеальный вратарь», - приводит слова хорвата издание Metaratings.ru.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба вратарь выступает с 2003 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний вратарь провел 29 поединков, в которых попустил 27 мячей. В 11 играх Игорь сохранил свои владения в неприкосновенности. Контракт Акинфеева с «армейцами» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Манчестер Юнайтед Игорь Акинфеев Ивица Олич
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