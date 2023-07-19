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«Аль-Хиляль» подготовил контракт для Малкома - известны детали

19 Июля 2023 • 09:23 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Малком находится в сфере интересов саудовского «Аль-Хиляля». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, клуб подготовил предложение по трансферу футболиста.

Согласно контракту, который подготовил «Аль-Хиляль», заработная плата игрока составит 18 миллионов евро в год. Срок трудового договора будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что с трансфера Малкома петербургский клуб может выручить порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью ассистами. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.

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Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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