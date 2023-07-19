«Аль-Хиляль» подготовил контракт для Малкома - известны детали

Форвард петербургского «Зенита» Малком находится в сфере интересов саудовского «Аль-Хиляля». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, клуб подготовил предложение по трансферу футболиста.

Согласно контракту, который подготовил «Аль-Хиляль», заработная плата игрока составит 18 миллионов евро в год. Срок трудового договора будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что с трансфера Малкома петербургский клуб может выручить порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью ассистами. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.