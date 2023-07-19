«Зенит» нашёл бразильца, который может заменить Малкома или Клаудиньо

Бывший форвард «Шахтёра» Давид Нерес, который в настоящий момент является игроком лиссабонской «Бенфики», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.
Как сообщил инсайдер Вене Касагранде, заинтересованность в услугах бразильского футболиста проявляет петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» рассматривают Нереса в качестве замены Малкому или Клаудиньо, которые могут покинуть клуб в текущее трансферное окно.
Контракт Нереса с лиссабонским грандом рассчитан до середины 2027 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 48 поединках во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.
Малком - 33 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью ассистами.
Нерес - 48 поединка во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 16 ассистами.
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