Самые необычные представления футболистов

Лионель Месси представлен как игрок американского клуба «Интер Майами». Презентация звёздного аргентинца не была слишком яркой и даже сдвинулась на два часа по причине разразившейся бури. «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых ярких и необычных представлениях футболистов в новых клубах.

Месси

В США умеют делать шоу, но в этот раз что-то пошло не так. За час до начала презентации всё было в порядке: Дэвид Бекхэм, танцы, еда, даже коза, которую привезли, отдавая дань главному GOAT (Greatest Of All Time – лучшему на все времена) в футболе. Но затем пришла гроза, и народ заволновался. Бурю переждали, а церемония прошла весьма стандартно. Полчаса на Месси и Бускетса, который, как и Лионель, приехал на презентацию вместе с семьёй, были потрачены по делу. 18 тысяч зрителей увидели новоиспечённого чемпиона мира вживую. Некоторые, вероятно, в последний раз, потому что билеты на игры «Интер Майами» взлетели в цене. На дебютный матч можно купить билет за 10 млн рублей!

В Париже умеют делать презентации

Два года назад Месси встречали в Париже. Личный самолёт, кортеж, толпы фанатов на улицах… Пресс-конференция с президентом клуба, выход на поле «Парк де Пренс» и подсвеченная Эйфелева башня. В Париже Месси встречали более пафосно! Не забывайте про ролик, в котором была отсылка Месси к роли «футбольной Джоконды».

В Париже умеют делать презентации. И с этим сложно поспорить. Переход Неймара в «ПСЖ» в 2017 году стал рекордным трансфером в футболе. Бразильские флаги, длинные очереди в фан-шопы – в Париже летом 2017-го началась настоящая «Неймаромания». Частный самолёт, обилие журналистов, пресс-конференция – всё по стандарту. Не обошлось и без Эйфелевой башни, которая приветствовала игрока.

В 2012-м в Париже оказался Златан Ибрагимович. Для проведения пресс-конференции стадион был тесен, поэтому представляли игрока на площади Трокадеро у Эйфелевой башни. Первая покупка в эпоху прихода шейхов в «ПСЖ» заставила толпу «бесноваться», но главным на представлении всё же стал сам Ибрагимович, который сумел зажечь толпу

Дома ждут

Возвращение домой – это всегда особый случай. Здесь и стараться для представления особо не нужно. Только держать градус ностальгии. Так было с Луисом Суаресом, которого приветствовали 50 тысяч зрителей «Насьонала». Не меньшее количество поклонников собралось и на презентацию Карлоса Тевеса в «Бока Хуниорс». Коридор из одноклубников, конфетти, непрерывные танцы от группы поддержки. Градус встречи был так высок, что южноамериканские поклонники таланта Тевеса были готовы сорвать с себя одежду и выбежать на поле.

Скучно не будет

Средние клубы редко выигрывают трофеи, поэтому стараются привлечь к себе внимание за счёт презентации игроков. Кевин Стротман получил роль из фильма «Один дома», когда стал игроком «Кальяри». Турецкий «Истанбул» несильно заморачивался с представлением бразильца Рафаэла, представив его в образе черепашки-ниндзя. В роли обычного ниндзя предстал Раджа Найнгголан, когда он перешёл в «Интер». Ну и как можно забыть шоу иллюзиониста в момент представления Санти Касорлы в «Вильярреале»!

По количеству зрителей, которые собрались на стадионе в момент презентации игрока, нет равных «Наполи» и «Реалу». 70 тысяч зрителей в 1984 году приветствовали Диего Марадону, который привёл неаполитанцев к победам в чемпионате и Кубке Италии, а также Кубке УЕФА.

Рекордный трансфер, 80 тысяч зрителей и почти десять лет трофеев впереди – такой была презентация Криштиану Роналду в июле 2009 года. Альфредо Ди Стефано и Эйсебио представили публике Мадрида их будущую звезду, которая в конце своей речи завела публику и на протяжении всего времени нахождения в клубе приносила успехи.

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Константин Лицин