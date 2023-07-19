Лишний вес футболистов и его последствия

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» стал главной новостью межсезонья в России. Россиянина с бразильскими корнями не решились представлять до Суперкубка. Цель очевидна – не нагнетать обстановку. При этом прозвучала весьма любопытная причина – лишний вес Фернандеса. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как лишний вес влиял на карьеру футболистов.

Бразильские пирожки

Экс-игрок сборной России после ухода из ЦСКА был в простое полгода, после чего возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале», но получал мало игрового времени. Стало ли это причиной набора лишнего веса? Агент Марио Фернандеса и и главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицают эту версию. Тем самым подтверждается обычная идея клуба с берегов Невы не нагнетать и без того раскалённую обстановку перед игрой на Суперкубок России.

Проблема лишнего веса для бразильцев стоит весьма остро. Достаточно вспомнить другого экс-армейца – Даниэля Карвальо. Будучи игроком московских армейцев, Карвальо получал вызов в национальную сборную, но, возвращаясь после отпуска, Даниэль регулярно имел проблемы с лишним весом. Штрафы за перебор веса при взвешиваниях вынудили Карвальо забрать весы в свой номер и спрятать их! В какой-то момент обладатель Кубка УЕФА-2005 даже просил не заставлять его бегать так много на тренировках. В последние годы контракта с ЦСКА игрок чаще всего уходил в аренды, а завершал карьеру в скромных командах на родине.

Бразильские суперзвёзды с лишним весом

Двадцать лет назад фамилия Роналдо ассоциировалась с бразильским «зубастиком», который привёл свою национальную команду к чемпионскому титулу. В 2008-м по причине обилия травм бразилец вернулся на родину в «Коринтианс». Болельщики восприняли эту новость на ура, но быстро разочаровались в «феномене», который сразу же после завершения карьеры достиг веса в 117 килограммов! При этом игровой вес Роналдо в его лучшие годы составлял 75 кг, а на чемпионате мира-2002 – 84 кг. Бразилец даже принял участие в телешоу, где главной целью было сбросить вес. Результата Роналдо добился, сбросив 16 кг. Сегодня двукратный чемпион мира просто кайфует от своей жизни, стараясь сдерживать свой вес. О похудении с его проблемами со здоровьем говорить уже практически бесполезно.

Завершив карьеру, стал наслаждаться жизнью и другой чемпион мира-2002 Роналдиньо. «Волшебник» пустился во все тяжкие, не только «забив» на спортивный режим, но и нарушив закон. Сегодня Роналдиньо бегает за ветеранов, и лишний вес добавляет ему только статуса, заставляя снижать скорость. Иначе за ним не угнаться.

Адриано в 2011 году был игроком «Ромы», но проблемы с лишним весом уже тогда встали остро для него и клуба. Смерть отца, проблемы с алкоголем, вечеринки, попытки уйти в забытьё – вот причины лишнего веса Адриано, с которыми он боролся на протяжении большей части своей карьеры. Нарушения режима не позволили бразильцу вернуться в футбол, поэтому свою карьеру он завершил в 29 лет, хотя даже сегодня, в свои 41, Адриано мог бы демонстрировать свой уровень.

Европейцы не отстают

После завершения карьеры изменился до неузнаваемости Уэсли Снейдер. Сложно было узнать в упитанном парне, появившемся на трибунах матча чемпионата Нидерландов, бронзового призёра чемпионата мира-2014 и чемпионата Европы-2004. Экс-игрок «Интера» и «Реала» с его небольшим ростом в 170 сантиметров больше напоминал колобка.

Аналогичные чувства испытали поклонники, когда увидели Самира Насри. 36-летний француз три года назад завершил карьеру. Виной тому стала дисквалификация 2018 года за нарушение антидопинговых правил. Отсутствие спортивного режима привело к лишнему весу. Вернуться в большой футбол уже не вышло.

Адебайо Акинфенва завершил карьеру в прошлом году. 41-летний нападающий с ростом 180 сантиметров имел 108 кг веса! Начинал свою карьеру форвард 20 лет назад в литовском «Атлантасе», а затем прошёл по низшим лигам Англии, сыграв в общей сложности за одиннадцать различных клубов.

Проблемы с режимом, лень, алкоголь и другие «блага» жизни становятся причиной лишнего веса. На протяжении своей профессиональной карьеры футболисты этого лишены, поэтому с таким желанием некоторые из них окунаются в беззаботную жизнь, на выходе получая лишний вес и другие проблемы со здоровьем.

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Константин Лицин