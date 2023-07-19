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Даниил Денисов: «Сейчас нахожусь в «Спартаке», и я счастлив»

19 Июля 2023 • 03:35 Комментировать

Спартаковец Даниил Денисов прокомментировал трансферные новости российского футбола.

«Существуют ли ещё джентельменские соглашения? Если переходят в другие команды, то нет. Каждый сам решает, где ему играть. Перешёл бы я? Сейчас нахожусь в «Спартаке», и я счастлив!» - цитирует спортсмена Sport24.

Текущим летом российскую футбольную общественность потрясли как минимум два события – переход в петербургский «Зенит» бывшего «армейца» Марио Фернандеса и пополнение состава московского «Спартака» ранее «красно-синим» Хесусом Мединой.

Денисов выступает за «красно-белых» на протяжении всей профессиональной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Денисов трансферы футбола - лето 2023
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