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Агент Малкома прокомментировал интерес к игроку от клубов из Саудовской Аравии эксклюзив

19 Июля 2023 • 02:50 Комментировать

Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Зенита» Малкома, эксклюзивно для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», - объяснил ситуацию Гарсия.

Бразильский футболист Малком защищает цвета «сине-бело-голубого» петербургского клуба с 2019 года. До российской команды спортсмен выступал также за каталонскую «Барселону», французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».

Кроме того, Малком является обладателем золотой медали Олимпийских игр, прошедших в Токио в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе чемпионат Саудовской Аравии
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