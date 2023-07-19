Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Зенита» Малкома, эксклюзивно для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», - объяснил ситуацию Гарсия.

Бразильский футболист Малком защищает цвета «сине-бело-голубого» петербургского клуба с 2019 года. До российской команды спортсмен выступал также за каталонскую «Барселону», французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».

Кроме того, Малком является обладателем золотой медали Олимпийских игр, прошедших в Токио в 2021 году.