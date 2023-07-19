Клаудио Курти, агент полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об оставшихся деталях оформления трансфера игрока из «Пачуки» в «Динамо».

«Правда ли, что сделка закрыта? Команды между собой договорились, осталось согласовать последние вопросы о личном контракте, и всё будет готово», - сказал Курти.

Напомним, ещё вчера стало известно о том, что «бело-голубые» согласовали контракт с 27-летним спортсменом, а чуть позже была объявлена и сумма перехода.

Ранее воспитанник клубов «Пачука» и «Тихуана» не выступал за пределами родной страны.