​Бонгонда: «Я не боюсь конкуренции»

Новобранец московского «Спартака» Тео Бонгонда дебютировал в клубе, это случилось в товарищеском матче против «Нефтчи», в котором «красно-белые» забили два мяча. Бонгонда появился на поле во втором тайме, отыграв в итоге около получаса. Он доволен оказанным ему приемом.

- Меня встретили достаточно тепло. Конкуренции я не боюсь. Перед переходом понимал, что «Спартак» - клуб с большой историей, переговоры были нелегкими, но «Спартак» проявил настойчивость, - цитирует слова игрока новостное агентство ТАСС.

Напомним, что в первом туре стартующего на этой неделе российского чемпионата «Спартак» примет дома «Оренбург».