Джикия: «Удивился переходу Медины»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что был удивлен, узнав о переходе Хесуса Медины в его команду. Южноамериканский игрок перебрался из другого московского клуба - ЦСКА. Джикия напомнил, что из ЦСКА в «Спартак» никто не переходил уже почти три десятка лет.

- Переход Медины? Я ему удивился, почти 30 лет такого не было, чтобы игрок переходил из ЦСКА в «Спартак». Удивился и переходу Марио Фернандеса в «Зенит», - цитирует слова Джикии новостное агентство ТАСС.

Напомним, что новый сезон российского чемпионата Премьер-лиги начнется уже на этой неделе, московский «Спартак» примет дома «Оренбург».