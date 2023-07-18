Мостовой: «Сейчас главную роль для футболиста играют деньги»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой и ранее заявлял, что не понимает появления Марио Фернандеса в «Зените» после того, как он много лет отыграл в ЦСКА. А сейчас он добавил, что пришел к простому выводу - для сегодняшних футболистов главным являются деньги и ничего другое.

- Я не раз говорил, что нужно думать прежде, чем что-то сделать. Но сейчас главную роль в жизни играют деньги и всё, что с ними связано, - цитирует слова Александра Мостового betonmobile.ru.

Напомним, что уже в конце этой недели начнется новый сезон российского чемпионата Премьер-лиги.