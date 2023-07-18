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«Факел» усилился молдавским игроком

18 Июля 2023 • 23:10 Комментировать

Воронежский «Факел» договорился о переходе 22-летнего молдавского игрока Кирилла Моцпана - он будет защищать цвета «Факела» в начинающемся уже на этой неделе сезоне российской Премьер-лиге. Права на Моцпана доселе принадлежали «ФК Бельцы», но ранее он выступал в аренде в израильском «Хапоэле» из города Хайфы.

- Хочу выразить огромную благодарность администрации клуба, всем тренерам, с которыми я всегда учился чему-то новому, медицинскому штабу, который всегда был рядом. Отдельная благодарность всем болельщикам , которые все время нас подталкивали вперед, - цитирует слова футболиста пресс-служба «ФК Бельцы».

В первом туре «Факел» сыграет на выезде с «Ростовом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Заря Бельцы Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Кирилл Моцпан
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