«Факел» усилился молдавским игроком

Воронежский «Факел» договорился о переходе 22-летнего молдавского игрока Кирилла Моцпана - он будет защищать цвета «Факела» в начинающемся уже на этой неделе сезоне российской Премьер-лиге. Права на Моцпана доселе принадлежали «ФК Бельцы», но ранее он выступал в аренде в израильском «Хапоэле» из города Хайфы.

- Хочу выразить огромную благодарность администрации клуба, всем тренерам, с которыми я всегда учился чему-то новому, медицинскому штабу, который всегда был рядом. Отдельная благодарность всем болельщикам , которые все время нас подталкивали вперед, - цитирует слова футболиста пресс-служба «ФК Бельцы».

В первом туре «Факел» сыграет на выезде с «Ростовом».