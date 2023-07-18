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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» получает бронзовые медали РПЛ в закрытом режиме

18 Июля 2023 • 22:59 Комментировать

После вторничного товарищеского матча против «Нефтчи» футболисты «Спартака» получили бронзовые медали за третье место в прошлом чемпионате России. Мероприятие в конференц-зале «Открытие Арены» является закрытым для журналистов, о чём рассказывает телеграм-канал «Бухтельная».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Нефтчи» на своём поле со счётом 2:0. Авторами голов стали Павел Мелёшин и Квинси Промес.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Оренбург». Матч на «Открытие Арене» пройдёт в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.  

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