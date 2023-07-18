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«Лужники» вошли в топ-100 лучших стадионов всего мира - 58-е место

18 Июля 2023 • 22:35 Комментировать

Московский стадион «Лужники», домашний для «Спартака», включен в топ-100 лучших стадионов по версии FourFourTwo. Рейтинг этот, правда, достаточно оригинален - так, лучшим стадионом мира была признана «»Бомбонера» в Буэнос-Айресе, а второе место досталось бразильской «Маракане». Тройку призеров замкнул «Сигнал Идуна Парк», в немецком Дортмунде.

«Лужники» - единственный российский стадион, который вошел в сотню лучших на 58-м месте. Напомним, что именно на стадионе «Лужники» прошел финальный матч чемпионата мира в 2018 году, а также матч открытия того Мундиаля, в котором сборная России разгромила арабов со счетом 5:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники
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