​В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить Россию

Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует исключить Российский футбольный союз (РФС) из УЕФА и ФИФА. Произошло это после того, как «Севастополь» и «Рубин» из Ялты провели матчи во Второй лиге - в третьем по рангу российском футбольном дивизионе. Недавно УЕФА напомнил, что клубам из Крыма нельзя играть в турнирах РФС.

В УЕФА дали комментарий по поводу сложившейся ситуации.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления», - ответ пресс-службы УЕФА приводит ТАСС.

В УЕФА ответили, что контактируют, как с РФС, так и с УАФ.

Что ждёт Россию в случае исключения из ФИФА

​Украина требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА