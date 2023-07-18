Во вторник «Спартак» проводил товарищеский матч против «Нефтчи». Команда Гильермо Абаскаля добилась победы со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Павла Мелёшина и Квинси Промеса.

После игры ОМОН заблокировал выходы с фанатской трибуны «Спартака». Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт». Возможно, это связано с тем, что активные фанаты «красно-белых» по ходу игры использовали пиротехнику.

Первый матч чемпионата России сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Оренбург». Игра стартует в 17:30 по московскому времени.