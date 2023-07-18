«Спартак» на глазах вернувшихся фанатов уверенно разобрался с «Нефтчи»

«Спартак», подбадриваемый активными фанатами, успешно провёл генеральную репетицию перед стартом чемпионата. «Красно-белые» создали много моментов, но забили «Нефтчи» лишь дважды, чего и так хватило для уверенной победы.

Во вторник московский «Спартак» проводил товарищеский матч с «Нефтчи». Хотя этот поединок был товарищеским, он был крайне интересным. Во-первых, хотелось оценить состояние «красно-белых» накануне старта сезона. «Спартак» мечтает бросить вызов «Зениту» в стартующем чемпионате, и эти надежды надо было подкрепить на поле. В составе подопечных Гильермо Абаскаля мог дебютировать новичок команды Тео Бонгонгда, а вот Хесус Медина оказался вне заявки. Кроме того, для посещения этого матча, который состоялся на «Открытие Арена», не требовался Fan ID, так что активные фанаты «Спартака» планировали поддерживать своих любимцев как в былые времена. И трибуна В была забита

«Спартак», гонимой фанатской трибуной, с первых минут ринулся в атаку. Уже в самом дебюте Зиньковский получил мяч в штрафной слева, сместился в центр и пробил, Бркич парировал футбольный снаряд неуверенно в сторону, но никого на добивании не было. Вскоре уже Промес получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, убрал защитника и бил без помех, но получилось слабо и по центру, так что голкипер гостей спас свою команду. Затем представитель Нидерландов уже слева ворвался в штрафную, оказавшись с глазу на глаз с Бркичем, но переиграть его не смог.

На 14-й минуте забивать мог уже «Нефтчи». Лебон выскочил на рандеву с Максименко, но голкипер «красно-белых» своих выходом, видимо, напугал хавбека, который прокинул мяч направо почти к лицевой, после чего атака захлебнулась. После этого игра чуть подуспокоилась. «Спартак» продолжал владеть мячом и давил, но до голевых моментов дело не доходило. «Нефтчи» отвечал попытками контратак, но также ничего острого не создавал.

За шестнадцать минут до перерыва Хлусевич протащил мяч к чужой штрафной и покатил на ход Промесу, который вновь вырвался на рандеву с Бркичем, но вместо удара форвард сделал пас в центр, где никого не оказалось. Вскоре после углового последовал розыгрыш, и Хлусевич с линии штрафной по центру бил без помех, но чуть не попал в нижний угол.

Давление «Спартака» привело к результату. Хлусевич получил пас слева в штрафной, покатил мяч в центр на Промеса, у которого футбольный снаряд выбили, но точно на Мелёшина. Молодой нападающий с угла вратарской не промахнулся. Тут же «красно-белые» удвоили результат. После передачи слева Зиньковский выиграл борьбу у лицевой и сделал пас назад на Промеса. Передача была прервана, но мяч отскочил обратно к Зиньковскому, а тот вновь сделал передачу на нидерландца. Со второй попытки пас прошёл, и лидер «красно-белых», обыграв соперника, расстрелял ворота.

Тут же Зиньковский получил мяч от Промеса на линии штрафной и бил с левой ноги в дальний угол, но чуть не попал в створ. В конце первого тайма «Нефтчи» провёл пару позиционных атак, но ничего опасного из этого не вышло. В итоге на перерыв «Спартак» ушёл с уверенным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма «Спартак» продолжал давить и создавать моменты. Правда, порой москвичи переигрывали, так Мелёшин и Промес, выскочив вдвоём против одного защитника, стали друг другу пасовать, но в итоге молодой россиянин с близкого расстояния толком пробить не смог. После этого игра стала идти в более спокойном ритме. «Красно-белые» продолжали владеть мячом, но моментов толком не было. «Нефтчи» же даже перестал отвечать контратаками.

В середине второго тайма впервые в составе «Спартака» появился новичок Тео Бонгонда. Почти туте же слева он на скорости ворвался в штрафную, но его удар принял на себя соперник. Новичок старался и был активен, особенно на фоне партнеров, которые выглядели менее нацеленными на ворота, чем до перерыва.

В итоге подопечные Абаскаля одержали победу. Уже в воскресенье также дома «Спартак» стартует в Премьер-лиге матчем против «Оренбурга». Что касается «Нефтчи», то азербайджанская команда на следующей неделе начнёт борьбу в отборе Лиги конференций.

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