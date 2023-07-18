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​«Спартак» обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче

18 Июля 2023 • 22:02 Комментировать

Во вторник «Спартак» принимал на «Открытие Арене» «Нефтчи». Матч был товарищеским, но атмосфера на трибунах была прекрасной, ведь активные фанаты «красно-белых» пришли на стадион. Они вели себя активно и даже использовали пиротехнические средства.

Что касается матча, то «Спартак» обыграл гостей из Азербайджана со счётом 2:0. Оба гола команда Гильермо Абаскаля забила ещё в первом тайме – отличились нападающие Павел Мелёшин и Квинси Промес.

Добавим, что в первом туре чемпионата России «Спартак» будет принимать «Оренбург». Игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 23 июля.

Протокол игры  
Спартак Москва2:0Нефтчи
(1:0) Мелёшин Павел34'  
(2:0) Промес Квинси37'  
Максименко Александр 46' (Селихов Александр ( 46') Хлусевич Даниил 77' (Маслов Павел ( 77') Дуарте Алексис 46' (Джикия Георгий ( 46') Литвинов Руслан 64' (Умяров Наиль ( 64') Денисов Даниил 77' (Классен Леон ( 77') Зобнин Роман 89' (Зорин Даниил ( 89') Мартинс Кристофер 64' (Пруцев Данил ( 64') Мозес Виктор 64' (Чернов Никита ( 64') Зиньковский Антон 64' (Бонгонда Тео ( 64') Промес Квинси 89' (Лайкин Максим ( 89') Мелёшин Павел 64' (Бальде Диао Кейта ( 64')
Запасные: Свинов ИльяИгнатов Михаил
Бркич ИванАлиев АзерХакверди ХокатМатиас ЮриБулудов Омар 80' (Юсифли Фарид ( 80') Махмудов Эмин 80' (Зюльфюгарлы Исмайыл ( 80') Паскуаль ЭддиЛебон Келан 65' (Гаджиев Рахман ( 65') Озобич Филип  35' 46' (Ябер Атас ( 46') Сайеф КеннетСалданья  58'
Запасные: Алибайли ЭлтонСалянский АгададасБогомольский ЕгорМамедов АгильДжафаров РзаАббасов РуфатСалахлы АзерКурбанов ОмерБабаев ХусейнГасанов Самир
18 июля.

 

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Спартак Москва Нефтчи
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