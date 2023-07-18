​«Спартак» обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче

Во вторник «Спартак» принимал на «Открытие Арене» «Нефтчи». Матч был товарищеским, но атмосфера на трибунах была прекрасной, ведь активные фанаты «красно-белых» пришли на стадион. Они вели себя активно и даже использовали пиротехнические средства.
Что касается матча, то «Спартак» обыграл гостей из Азербайджана со счётом 2:0. Оба гола команда Гильермо Абаскаля забила ещё в первом тайме – отличились нападающие Павел Мелёшин и Квинси Промес.
Добавим, что в первом туре чемпионата России «Спартак» будет принимать «Оренбург». Игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 23 июля.
Протокол игры
|(1:0) Мелёшин Павел34'
|(2:0) Промес Квинси37'
Максименко Александр46' (Селихов Александр (46') •Хлусевич Даниил77' (Маслов Павел (77') •Дуарте Алексис46' (Джикия Георгий (46') •Литвинов Руслан64' (Умяров Наиль (64') •Денисов Даниил77' (Классен Леон (77') •Зобнин Роман89' (Зорин Даниил (89') •Мартинс Кристофер64' (Пруцев Данил (64') •Мозес Виктор64' (Чернов Никита (64') •Зиньковский Антон64' (Бонгонда Тео (64') •Промес Квинси89' (Лайкин Максим (89') •Мелёшин Павел64' (Бальде Диао Кейта (64')
Запасные: Свинов Илья•Игнатов Михаил
Бркич Иван•Алиев Азер•Хакверди Хокат•Матиас Юри•Булудов Омар80' (Юсифли Фарид (80') •Махмудов Эмин80' (Зюльфюгарлы Исмайыл (80') •Паскуаль Эдди•Лебон Келан65' (Гаджиев Рахман (65') •Озобич Филип 35'46' (Ябер Атас (46') •Сайеф Кеннет•Салданья 58'
18 июля.
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