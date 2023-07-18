​«Спартак» обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче

Во вторник «Спартак» принимал на «Открытие Арене» «Нефтчи». Матч был товарищеским, но атмосфера на трибунах была прекрасной, ведь активные фанаты «красно-белых» пришли на стадион. Они вели себя активно и даже использовали пиротехнические средства.

Что касается матча, то «Спартак» обыграл гостей из Азербайджана со счётом 2:0. Оба гола команда Гильермо Абаскаля забила ещё в первом тайме – отличились нападающие Павел Мелёшин и Квинси Промес.

Добавим, что в первом туре чемпионата России «Спартак» будет принимать «Оренбург». Игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 23 июля.