​Матч «Спартак» - «Нефтчи» был приостановлен

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи» был приостановлен ближе к его завершению. Судя по всему, причиной стало задымление на трибунах из-за использования активными фанатами московской команды пиротехники.

Стоит сказать, что на момент остановки игры дыма на самом поле было немного. Возможно, судья взял паузу из-за неприятного запаха.

После небольшой паузы матч в Москве возобновился. Следить за его последними минутами можно в текстовой трансляции.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт уже 23 июля – против «Оренбурга» на своём поле.