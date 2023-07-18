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Фанаты «Спартака» жгли пиротехнику на матче с «Нефтчи» видео

18 Июля 2023 • 21:44 Комментировать

Во вторник «Спартак» проводит матч против «Нефтчи». Несмотря на товарищеский статус матча, на трибунах «Открытие Арены» по-настоящему жарко. Активные фанаты «красно-белых» по ходу игры ведут себя очень активно. В какой-то момент поклонники московской команды активно использовали пиротехнику, из-за чего над трибуной возвышались столбы дыма.

 

Напомним, что на официальные игры с некоторых пор активные фанаты «Спартака» не ходят. Таким образом они выражают несогласие с внедрением в России карты болельщика.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, - против «Оренбурга» в первом туре Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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