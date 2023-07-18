Во вторник «Спартак» проводит матч против «Нефтчи». Несмотря на товарищеский статус матча, на трибунах «Открытие Арены» по-настоящему жарко. Активные фанаты «красно-белых» по ходу игры ведут себя очень активно. В какой-то момент поклонники московской команды активно использовали пиротехнику, из-за чего над трибуной возвышались столбы дыма.

Напомним, что на официальные игры с некоторых пор активные фанаты «Спартака» не ходят. Таким образом они выражают несогласие с внедрением в России карты болельщика.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, - против «Оренбурга» в первом туре Премьер-лиги.