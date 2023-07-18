В «Спартаке» оценили адаптацию Хесуса Медины

После недавнего перехода полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в московский «Спартак» руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов поделился информацией о процессе адаптации игрока и его взаимодействии с командой.

Зеленов отметил, что адаптация Медины идет нормально, и небольшие недомогания, связанные с физическим состоянием, являются неотъемлемой частью футбола. Кроме того, в плане коммуникации с тренерским штабом и одноклубниками полузащитника проблем не возникает.

«У Медины нормально идёт адаптация», – сказал Зеленов в интервью изданию «Чемпионат».