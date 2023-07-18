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«Спартак» ответил на слухи о переходе Давинсона Санчеса

18 Июля 2023 • 20:59 Комментировать

В последние дни появились разговоры о возможном переходе колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав московского «Спартака». В связи с этим руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов поделился позицией клуба.

Зеленов отметил, что «Спартак» не комментирует трансферные слухи и официальные заявления будут делаться в соответствии с установленной процедурой. Он подчеркнул, что работа над трансферами в клубе ведется, но добавить пока нечего.

«Давайте дожидаться официальной информации», – сказал Зеленов в интервью изданию «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес Дмитрий Зеленов трансферы футбола - лето 2023
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