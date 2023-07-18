«Спартак» ответил на слухи о переходе Давинсона Санчеса

В последние дни появились разговоры о возможном переходе колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав московского «Спартака». В связи с этим руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов поделился позицией клуба.
Зеленов отметил, что «Спартак» не комментирует трансферные слухи и официальные заявления будут делаться в соответствии с установленной процедурой. Он подчеркнул, что работа над трансферами в клубе ведется, но добавить пока нечего.
«Давайте дожидаться официальной информации», – сказал Зеленов в интервью изданию «Чемпионат».
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