«Спартак» ответил на слухи о переходе Давинсона Санчеса

В последние дни появились разговоры о возможном переходе колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав московского «Спартака». В связи с этим руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов поделился позицией клуба.

Зеленов отметил, что «Спартак» не комментирует трансферные слухи и официальные заявления будут делаться в соответствии с установленной процедурой. Он подчеркнул, что работа над трансферами в клубе ведется, но добавить пока нечего.

«Давайте дожидаться официальной информации», – сказал Зеленов в интервью изданию «Чемпионат».