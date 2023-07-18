«Спартак» отреагировал на срыв трансфера Эраковича

В «Спартаке» прокомментировали срыв трансфера Эраковича.
Московский «Спартак» оказался в центре внимания после срыва перехода защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Руководитель пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов поделился своими комментариями по этому поводу, отметив, что «Спартак» стремится приобрести сильных и решительных футболистов.
Зеленов подчеркнул важность наличия сильного и волевого состава команды, что является приоритетом для «Спартака».
«Не нужны такие, которые меняют своё мнение каждый день», – сказал Зеленов в интервью изданию «Чемпионат».
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