Сделка по переходу полузащитника «Химок» Аяза Гулиева в «Нефтчи», вероятно, не состоится из-за недоговоренности о сумме выкупа.

Как сообщает Metaratings, 26-летний футболист провел несколько дней в расположении «Нефтчи» во время их участия в Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге. Он успешно прошел медицинское обследование, однако сделка на данный момент не состоялась. «Химки» оценивают стоимость Гулиева примерно в 600 тысяч евро, но «Нефтчи» отказался от трансфера.

После недельного отсутствия Гулиев вернулся в тренировочный лагерь «Химок» и 17 июля вышел в стартовом составе команды в матче против «Тюмени».