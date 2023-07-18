​«Спартак» и «Нефтчи» начали сотрудничать

Во вторник «Спартак» и «Нефтчи» проводят товарищеский матч на «Открытие Арене». После начала игры московский клуб объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с клубом из Азербайджана. Соглашение рассчитано на два года.

«Спартак» и «Нефтчи» будут организовывать игры между молодёжками, взаимодействовать на уровне академий и обмениваться молодыми игроками. Кроме того, клубы будут обмениваться опытом в области подготовки футболистов, спортивной медицины, маркетинга и так далее.

Отмечается, что в рамках сотрудничества первые команды «Спартака» и «Нефтчи» проведут и ответный товарищеский матч в Баку.

Следить за матчем «Спартак» - «Нефтчи» можно в текстовой трансляции.