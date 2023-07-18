Президент «Нефтчи» оценил стадионы России

Президент «Нефтчи» высоко оценил гостеприимство и стадионы в России.

Президент футбольного клуба «Нефтчи» Кямран Гулиев поделился своими впечатлениями о пребывании в России и отметил, что его команда была принята на высочайшем уровне.

Гулиев выразил благодарность организаторам Кубке PARI Премьер, руководству «Зенита» и руководству московского «Спартака» за гостеприимство и организацию.

«Стадион в Петербурге – шикарный, стадион «Спартака» тоже», – сказал Гулиев «Матч ТВ».

Гулиев подчеркнул, что в России за последние 10–15 лет было построено множество прекрасных стадионов.