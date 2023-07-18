Булавин высказался о легионерах «Зенита»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин призывает ограничить количество легионеров в команде и больше внимания уделять местным талантам.

Вячеслав Булавин выразил свое негативное отношение к большому количеству бразильских игроков в «Зените». Он считает, что клуб из Петербурга не должен тратить большие средства на приобретение легионеров и вместо этого должен развивать свою академию и школы футбола.

Булавин подчеркнул, что главный тренер и его помощники должны активно следить за процессом развития молодых игроков.

«Уже шутки пошли: «Зенит», – дескать, клуб не из Санкт-Петербурга, а из Бразилии», – сказал Булавин «РБ Спорт».