Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев прокомментировал трансферную политику «Динамо»

18 Июля 2023 • 19:23 Комментировать

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением о трансферной политике «бело-голубых».

Кобелев отметил, что еще рано делать окончательные выводы о сильной стороне команды, так как трансферное окно еще не закрыто. Однако, по его словам, появились слухи о приобретении опорного полузащитника из Мексики и возможном приходе Карраскаля.

Кобелев выразил уверенность в силе «Динамо» и отметил, что возвращение Бальбуэна в оборону является огромным плюсом для команды. Он призвал команду приобрести опорного полузащитника.

«Волнореза, который будет останавливать и пресекать атаки противника», – сказал Кобелев Metaratings.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Хорхе Карраскаль Фабиан Бальбуэна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Нефтчи» отказался от перехода Гулиева слухи
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» и «Нефтчи» начали сотрудничать
20:15 · Россия. Премьер-лига
Президент «Нефтчи» оценил стадионы России
19:54 · Россия. Премьер-лига
Булавин высказался о легионерах «Зенита»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Кобелев прокомментировал трансферную политику «Динамо»
19:10 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил состав на матч с «Нефтчи»
19:05 · Россия. Первая лига
Гаджиев рассказал, почему в штаб Бердыева не входит Кириченко
18:53 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян оценил перспективы Сперцяна
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» озвучил задачи на сезон
18:42 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»
18:32 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» и «Зениту» предлагали защитника «Саутгемптона»
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» вышел из переговоров по Зайнутдинову 1 слухи
18:09 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «От «Балтики» пока не понятно, чего ожидать»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» прокомментировал ситуацию с Венделом
17:55 · Россия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выдвинул «Спартаку» требование по сумме трансфера Санчеса
Все новости
Рекомендуем