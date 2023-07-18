Кобелев прокомментировал трансферную политику «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением о трансферной политике «бело-голубых».

Кобелев отметил, что еще рано делать окончательные выводы о сильной стороне команды, так как трансферное окно еще не закрыто. Однако, по его словам, появились слухи о приобретении опорного полузащитника из Мексики и возможном приходе Карраскаля.

Кобелев выразил уверенность в силе «Динамо» и отметил, что возвращение Бальбуэна в оборону является огромным плюсом для команды. Он призвал команду приобрести опорного полузащитника.

«Волнореза, который будет останавливать и пресекать атаки противника», – сказал Кобелев Metaratings.