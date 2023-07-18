​«Спартак» объявил состав на матч с «Нефтчи»

Во вторник в рамках подготовки к новому сезону «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Мартинес, Зобнин, Мозес, Зиньковский, Промес, Мелёшин.

Отметим, что с капитанской повязкой на футбольное поле выйдет Роман Зобнин.

Матч между «Спартаком» и «Нефтчи» стартует на «Открытие Арене» в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.