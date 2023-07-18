«Спартак» работает над подписанием защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», за 27-летнего колумбийца «красно-белые» готовы заплатить 13 миллионов евро.

Давинсон Санчес перебрался в «Тоттенхэм» в конце лета 2017 года. С тех пор защитник провёл за лондонскую команду 205 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас на партнёра.

В воскресенье, 23 июля, «Спартак» проведёт первый матч нового сезона. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Оренбург» в стартовом туре Премьер-лиги.