Мовсисян оценил перспективы Сперцяна

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян оценил шансы Эдуарда Сперцяна на переход в европейский клуб.

По словам Мовсисяна, он не считает, что непереход Сперцяна в европейский клуб повлияет на его психологическое состояние. Он считает, что «Краснодар» является высококлассным клубом, и у Сперцяна есть время для дальнейшего развития и совершенствования. Мовсисян также подчеркнул важность для Сперцяна получать стабильную игровую практику, прежде чем решать переходить в европейскую лигу.

«Давайте не торопиться, он сам хорошо знает, что ему делать», – сказал Мовсисян Metaratings.